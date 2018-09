Peru: Lenin versucht die Wahlkampagne von Hitler zu torpedieren

© Somos Peru/Facebook

In Peru versucht gerade Lenin, die politischen Ambitionen von Hitler zu sabotieren. Und dies ist kein Scherz: Im Bezirk Yungar in der peruanischen Provinz Carhuaz tritt Hitler Alba Sánchez bei den Kommunalwahlen gegen Lenin Vladimir Rodríguez Valverde an.