Baseball-Team ehrt US-Blindenverband mit Brailleschrift auf Trikots

Quelle: Reuters

Das amerikanische Baseballteam Baltimore Orioles hat als erste professionelle Mannschaft die Namen ihrer Spieler in Blindenschrift auf deren Jerseys aufgedruckt - anlässlich des 40. Jahrestags des Nationalen Blindenverbands, der seinen Hauptsitz in Baltimore hat. Auf der Vorderseite ihrer Trikots wurde der Name der Mannschaft ebenso in Brailleschrift aufgetragen.