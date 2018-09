Versuchte Kaperung eines Flugzeuges - US-Student festgenommen, Motiv unklar

Aus bisher ungeklärtem Grund ist ein Flugschüler in der Nacht zum Donnerstag in die Sicherheitszone des Orlando Melbourne International Airport im US-Bundesstaat Florida eingedrungen und hat versucht, eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft American Airlines zu kapern. Der müßiggängerische Hijacker scheiterte bei seinem Vorsatz und landete am Ende anstatt im Pilotensitz in Polizeigewahrsam.