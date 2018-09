Mit Voodoo Frauen nach Deutschland geholt: Haftstrafe für Menschenhändlerin erhöht

Quelle: www.globallookpress.com Mit Voodoo Frauen nach Deutschland geholt: Haftstrafe für Menschenhändlerin erhöht (Symbolbild)

Sie hatte Frauen aus Nigeria mit Voodoo unter Druck gesetzt, auf die gefährliche Reise durch die Wüste und über das Meer nach Europa geschickt und dann in Deutschland zur Prostitution gezwungen: Die 14 Jahre Haft, zu denen die aus Afrika stammende Britin wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution im Juli verurteilt worden war, befand das Berufungsgericht in London jetzt aber für zu gering. Die Richter setzten die Gefängnisstrafe nach einer Anhörung am Donnerstag auf 18 Jahre herauf.