"Greif zum Gewehr, du Abfall!": Maduro kontert Äußerung von OAS-Leiter zu Putschaufruf

Maduro kontert Äußerung von OAS-Leiter zu "militärischem Eingriff": "Greif zum Gewehr, du Abfall!" (Archivbild: Venezuelas Präsident Nicolás Maduro bei militärischer Übung am 14. Januar 2017 in Caracas mit russischem Dragunow-Scharfschützengewehr)

Am Mittwoch hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro auf den de facto Putschaufruf des Generalsekretärs der Organisation Amerikanischer Staaten Luis Almagro reagiert. Maduro forderte ihn auf, zum Gewehr zu greifen, und nannte ihn dabei „Abfall“, der auf die „Müllhalde der Geschichte“ gehöre. Almagros hatte vorige Woche einen „militärischen Eingriff zum Zweck, das Regime des Nicolás Maduro zu stürzen“ einen legitimen Weg zur Bewältigung der venezolanischen Krise genannt.

„Greif zu deinem Gewehr – wir warten hier auf dich“, verkündete Maduro. „Venezuela ist ein Land voller Männer und Frauen, die auch solchem Abfall Respekt abzwingen werden“, machte er deutlich.

Im Nachhinein versuchte Almagro, seine Botschaft etwas abzumildern: Er sei missverstanden worden - zuerst seien alle diplomatischen Optionen zu erschöpfen, erklärte der OAS-Leiter am Montag. Sogleich fügte Almagro jedoch an, er werde nicht schweigen, bis die „Diktatur“ in Venezuela falle. Die ursprüngliche Botschaft war allerdings durchaus eindeutig: „Was eine militärische Option für einen Sturz des Regimes von Nicolás Maduro angeht – ich denke, keine Option sollte ausgeschlossen werden“, zitiertWashington Post.

Die Ziele der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) sind laut ihrer Charta, die Demokratie und Menschenrechte zu fördern, den Frieden zu sichern, Drogenhandel und Kriminalität zu bekämpfen sowie eine panamerikanische Freihandelszone zu schaffen. Die OAS will Streitigkeiten amerikanischer Staaten untereinander friedlich regeln.