Vier Kinder in den Niederlanden bei Unglück mit Zug getötet

Bei dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Transportfahrrad sind im Südosten der Niederlande vier Kinder getötet worden. Ein weiteres Kind und eine junge Frau seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Oss mit.

Aus bisher unbekannter Ursache war das elektrische Fahrrad gegen 8:30 Uhr bei einem Bahnübergang mit dem Zug zusammengeprallt. Zeugen sagten dem niederländischen Radio, dass es sich bei den Opfern um junge Schulkinder handele. Der Typ des elektrischen Lastenrads werde vor allem von Kindertagesstätten benutzt.

Die Bürgermeisterin von Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, besuchte am Morgen die betroffenen Familien und sprach ihnen ihr Mitgefühl aus. "Es ist ein schwarzer Tag." Aus dem ganzen Land kamen entsetzte Reaktionen. Auch Ministerpräsident Mark Rutte sprach den betroffenen Angehörigen sein Mitgefühl aus. Auch das niederländische Königspaar zeigte sich betroffen: "Unsere Gedanken sind bei allen Familien, die ihre Kinder durch ein schreckliches Unglück in Oss verloren haben", sagte Königin Máxima beim Besuch einer Schule in Friesland, im Norden des Landes. (dpa)

Mehr zum Thema - Frau und Mädchen nach Hai-Angriffen am Great Barrier Reef im kritischen Zustand