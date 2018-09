Moskau zum Abschuss der Il-20: Keine Freund-Feind-Erkennung auf syrischer Luftabwehrrakete vorhanden

Das syrische Langstrecken-Luftabwehrsystem S-200, das in der Nacht zum Dienstag das russische Aufklärungsflugzeug vom Typ Iljuschin-20 abgeschossen und 15 russische Soldaten in den Tod gerissen hatte, war nicht mit dem russischen System der Freund-Feind-Identifizierung ausgerüstet. Das schlussfolgerte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag.