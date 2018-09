Bundesweite Polizeikontrollen sollen Ablenkung durch Handy und Co. am Steuer eindämmen

Quelle: www.globallookpress.com

Wer sich am Donnerstag mit einem Handy in der Hand oder Kopfhörern im Ohr im Straßenverkehr bewegt, riskiert, von der Polizei angehalten zu werden. Rund 11.000 Polizisten sind bei knapp 3.200 Kontrollen und Aktionen von morgens (6.00 Uhr) bundesweit im Einsatz, um auf die Gefahren von Ablenkung aufmerksam zu machen, wie das Innenministerium in Sachsen-Anhalt mitteilte.