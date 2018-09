Deutsche tötet Kind in Haft in Rom - zweites Kind hirntot

Quelle: www.globallookpress.com Deutsche tötet Kind in Haft in Rom - zweites Kind hirntot (Symbolbild)

Das zweite Kind einer Deutschen, die in einem römischen Gefängnis eines ihrer Kinder getötet hat, ist für hirntot erklärt worden. Es werde nun geprüft, ob dem Jungen Organe für eine Spende entnommen werden könnten, teilte das Kinderkrankenhaus Bambino Gesù am Mittwoch in Rom mit.