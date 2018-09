Gefährliche Früchte: Australische Polizei nimmt Verdächtigen wegen Nadeln in Erdbeeren fest (Symbolbild)

Die australische Polizei hat einen Jungen festgenommen, der Nadeln in Erdbeeren versteckt haben soll. Der Junge soll die Tat gestanden haben. Er habe die Nadeln aus Spaß in die Früchte hineingesteckt.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, nachdem die Nähnadeln in mehreren Erdbeeren entdeckt worden waren. Die kontaminierten Erdbeeren wurden in fünf australischen Bundesstaaten gefunden, wobei mindestens ein Australier nach dem Verzehr einer solchen Erdbeeren in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Über 100 Personen haben den Fund von Erdbeeren mit Nadeln gemeldet, die meisten davon waren aber Fehlwarnungen. Für die Hilfe bei der Fahndung versprach man 100.000 Australische Dollar auszuzahlen (über 60.000 Euro). Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Furcht vor gefährlichen Früchten führte zu einer Talfahrt beim Erdbeeren-Konsum in Australien, wobei die Produzenten sich gezwungen fühlen, die Preise für die Erdbeeren angesichts der „Nadeln-Krise“ fallen zu lassen. Die Kontaminierung dient auch als Denkanstoß für Politiker, die die Haftstrafen für solche Straftaten von 10 auf 15 Jahren erhöhen wollen.

