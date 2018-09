Ernie und Bert doch nicht schwul? – "Sesamstraße"-Autor rudert zurück

Nach einem Interview, in dem "Sesamstraße"-Autor Mark Saltzman die beliebten Figuren Ernie und Bert als schwul geoutet hatte, rudert er jetzt zurück: Es sei missverstanden worden, sagte Saltzman der "New York Times" am Dienstag (Ortszeit). Wie sein Lebensgefährte, Film-Cutter Arnold Glassman, und er selbst seien die beiden gegensätzliche Charaktere, die sich lieben.