"Sex ist eine Gabe Gottes, kein Tabu": Papst Franziskus klärt Jugend über körperliche Liebe auf

Am Montag hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, sich mit Jugendlichen des französischen Bistums Grenoble-Vienne getroffen und sich mit ihnen über sexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau auseinandergesetzt. Dabei fragte ein 16-Jähriger den Pontifex, wie man in einer Welt navigieren soll, die den menschlichen Körper "entweiht" und so viele "verschiedene Alternativen" bietet. Darauf antwortete Franziskus: "Die Sexualität, der Sex, ist eine Gabe Gottes. Kein Tabu."