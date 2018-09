Auswärtiges Amt: 35,5 Millionen Euro für "Stabilisierung" in Syrien

Quelle: www.globallookpress.com Auswärtiges Amt: 35,5 Millionen Euro für "Stabilisierung" in Syrien

Die Bundesregierung will in diesem Jahr mit weiteren 35,5 Millionen Euro eine "Stabilisierung" in Syrien erreichen. Seit 2011 seien dann 216,6 Millionen Euro bereitgestellt worden, teilte das Auswärtige Amt auf eine schriftliche Frage der AfD mit. Die Bundesregierung setze sich für einen nachhaltigen Frieden ein.