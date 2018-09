Kein Platz in Leichenhalle: Kühllaster in Mexiko lagert 157 Tote

Quelle: www.globallookpress.com Kein Platz in Leichenhalle: Kühllaster in Mexiko lagert 157 Tote (Symbolbild)

Ein stinkender Kühllaster mit 157 Leichen auf der Ladefläche sorgt im Westen Mexikos für Unmut bei Anwohnern. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Jalisco bestätigte am Montag (Ortszeit), dass in dem Fahrzeug in der Gemeinde Tlajomulco Tote gelagert seien, da es keine Plätze in einer Leichenhalle gebe. Die Körper seien jedoch gekühlt. Zuvor hatten sich Bewohner der Ortschaft über einen üblen Geruch aus dem Laster beschwert.