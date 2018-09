Israel riegelt Palästinensergebiete wegen Jom Kippur ab

Israel riegelt wegen des jüdischen Feiertages Jom Kippur das Westjordanland und den Gazastreifen ab. Palästinenser können derzeit nur unter besonderen Umständen und humanitären Notfällen die Gebiete verlassen, teilte eine Armeesprecherin am Dienstag mit. Die Maßnahme gelte noch bis Mittwoch um Mitternacht.

Israel schließt an jüdischen Feiertagen immer wieder die Grenzübergänge und begründet dies mit Sicherheitsbedenken. Der wichtigste jüdische Festtag Jom Kippur (hebräisch: Tag der Sühne), der am Mittwoch gefeiert wird, soll der Reue und Umkehr dienen.

Die israelische Polizei erhöht nach eigenen Angaben in dieser Zeit die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und auf öffentlichen Plätzen. Dies gelte auch für Jerusalem, die dortige Altstadt und die Klagemauer, sagte ein Sprecher der Polizei. An der heiligsten Stätte für Juden weltweit werden demnach Tausende Besucher erwartet.

Der internationale Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv teilte mit, der Flugverkehr werde am Dienstag um 14.00 Uhr (Ortszeit/13.00 MESZ) eingestellt und am Mittwochabend wieder aufgenommen. (dpa)