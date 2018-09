Arbeiter wäscht indischem Abgeordneten die Füße und trinkt das Wasser – Volksvertreter in Kritik

Quelle: www.globallookpress.com

Die Werte und das ethische System einer der führenden Parteien in Indien, der Bharatiya Janata Party ist in Frage gestellt worden, nachdem ein Video aufgetaucht ist, in dem ein Parteiarbeiter die Füße eines Abgeordneten wäscht und dann das gebrauchte Wasser trinkt.