Tödliches Match: Fünf Fußballfans in Angola nach Spiel zu Tode getrampelt (Symbolbild)

Bei einem Fußballspiel in Angola sind fünf Fans ums Leben gekommen. Sie sollen im Gedränge zu Tode getrampelt worden sein.

Das Match zwischen dem angolanischen Fußballverein Primeiro de Agosto und TP Mazembe aus der Demokratischen Republik Kongo im Rahmen der CAF Champions League, des wichtigsten afrikanischen Vereinsfußballwettbewerbs, fand am Samstag in der angolanischen Hauptstadt Luanda statt. Nachdem das Spiel 0:0 ausging, sammelten sich die Fans vor den geschlossenen Toren. Als die Polizei diese öffnete, strömten die Menschen aus dem Stadion ins Freie. Fünf Personen sollen dabei von den Polizeipferden niedergetrampelt worden sein. Vertreter des angolanischen Sportministeriums sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus, Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Vorfall trug sich nur ein Jahr nach einer ähnlichen Tragödie in einem angolanischen Stadion zu, die 17 Menschen das Leben kostete.

