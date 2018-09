Libysche Küstenwache fängt Dutzende Migranten ab

Die libysche Küstenwache hat eigenen Angaben zufolge 57 Migranten nach einem Gefecht mit bewaffneten Schmugglern im Mittelmeer aufgegriffen. Vor der westlichen Küste habe sich am Sonntag ein Schiff der Marine einem Schlauchboot genähert, als es von Schmugglern von einem dritten Boot aus unter Beschuss geraten sei, sagte Sprecher Ajub Kasim der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Küstenwache habe das Feuer erwidert, woraufhin die Angreifer geflohen seien.

Die Migranten erzählten dem Sprecher zufolge, dass eigentlich 80 Menschen an Bord des Bootes gewesen seien, die bewaffneten Männer aber alle Frauen und Kinder an Bord mitgenommen hätten. Die Migranten seien zum Hafen einer nahen Raffinerie gebracht worden, wo sie ärztlich versorgt worden seien.

Die privaten Seenotretter von Sea Watch berichteten davon, dass ein Suchflugzeug in der Region am Sonntag ein Schlauchboot in Seenot mit etwa 80 Menschen an Bord gesichtet habe. Als die Besatzung die italienische Kommandozentrale benachrichtigt habe, habe diese nur auf die libyschen Einsatzkräfte verwiesen. Das Hauptquartier der Küstenwache dort habe aber mehrere Anrufe zunächst nicht entgegengenommen. Insgesamt hätten die Migranten etwa neun Stunden lang auf Hilfe gewartet. (dpa)

Mehr zum Thema - "Aquarius" nimmt wieder Kurs auf Libyens Küste