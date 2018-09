USA: Fast-Food-Mitarbeiterin verweigert Kundin Bedienung, weil sie kein Englisch spricht

Eine Mitarbeiterin der US-amerikanischen Fast-Food-Kette "Taco Bell" verlor ihren Job, nachdem sie einer Kundin auf Spanisch gesagt hatte, sie spreche nicht Englisch und verstehe sie nicht. Die Kundin, Alexandria Montgomery, bezeichnete den Zwischenfall als "rassistisch", weil sie schwarz ist. "No hablo inglés" (Ich spreche kein Englisch) sagt die Mitarbeiterin des Restaurants der Kundin, die das Gespräch mit ihrem Handy filmte.

Nachdem die erste Mitarbeiterin sich geweigert hatte, die Bestellung aufzunehmen, kamen ihre Kolleginnen, was aber weniger half – sie sprachen ebenso kein Englisch. Die erste Mitarbeiterin sagte der Kundin dann, sie halte andere Menschen auf, und machte das Fenster zu. Montgomery schrieb in einem Beitrag auf Facebook, dass "Taco Bell" in der Ortschaft Hialeah im Bundesstaat Florida rassistisch sei. Sie begründete ihre Worte damit, dass die Mitarbeiterin gut verstanden habe, was ihr gesagt wurde, ihr aber die Bedienung verweigert habe, weil sie angeblich kein Englisch spreche.

Nachdem das Video sich im Internet verbreitete, sagte "Taco Bell" dem TV-Sender CBS Miami, dass die Mitarbeiterin entlassen worden sei: "Diese Person arbeitet nicht mehr für die Firma."

