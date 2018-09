Interne Ermittlung bei Amazon – Mitarbeiter sollen Bewertungen und Kundendaten manipuliert haben

Quelle: Reuters

Der Online-Versandhändler Amazon hat eine umfassende interne Untersuchung eingeleitet, um dem Verdacht nachzugehen, dass seine Mitarbeiter sensible Kundendaten an externe Händler gegen Schmiergelder veräußert haben. Die meisten vertraulichen Informationen sollen an Verkäufer aus China geflossen sein, schreibt das "Wall Street Journal".