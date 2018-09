Keine Lust mehr: Football-Spieler beendet Karriere mitten im Spiel – Kollegen sauer

Quelle: www.globallookpress.com Keine Lust mehr: Football-Spieler beendet Karriere nach erster Halbzeit – Kollegen sauer (Archivbild)

Der American-Football-Spieler Vontae Davis von den Buffalo Bills hat seine Karriere auf eine interessante Wese beendet – und zwar mitten in der Halbzeit. Der 30-Jährige verließ das Feld nach der ersten Spielhälfte und kam nach der Pause nicht wieder zurück. In den sozialen Medien schrieb er anschließend, er habe plötzlich realisiert, dass er in der zweiten Spielhälfte nicht wieder am Feld sein wollte.