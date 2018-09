Belgien kämpft gegen Schweinepest - Hunderte Fälle befürchtet

Nach weiteren bestätigten Fällen der Afrikanischen Schweinepest in Belgien sperren die Behörden die betroffenen Wälder, um die Ausbreitung der Krankheit zu bremsen. Dies kündigte der Agrarminister der Region Wallonie, René Collin, am Montag in Brüssel an.