USA: Moderatorin unterbricht Live-Übertragung, um Hund beim Hurrikan "Florence" zu retten

Die WTVD-Fernsehmoderatorin Julie Wilson hat am Freitag aus South Carolina von den verheerenden Auswirkungen des Hurrikans "Florence" berichtet, der gerade an der Südostküste der USA tobt. Die Frau stand knietief im Wasser und interviewte Passanten. Als ein verletzter Hund durch die Wassermengen von seiner Familie getrennt wurde, unterbrach Wilson kurzerhand ihre Facebook-Übertragung und rannte zu dem Hund, um ihn zu retten.

Wilson zeigte gerade eine vom Tornado betroffene Siedlung, als sie eine Frau traf. Sie erzählte, dass der Therapiehund ihrer Tochter gerade Hilfe benötige. Die Journalistin übergab ihr Mikrofon und ihre Kamera an die Frau, stampfte durch das Wasser zu dem Tier und brachte dieses in Sicherheit. An einer Stelle musste sie den großen Hund sogar hochnehmen und tragen.

