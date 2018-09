Schottland: Winzige Insel erlebt erstes Verbrechen seit 20 Jahren

Auf der Insel Gigha, die vor der Halbinsel Kintyre an der Westküste Schottlands liegt, wurde erstmals seit 20 Jahren ein Verbrechen registriert. Bisher wurde lediglich ein Fahrrad als vermisst gemeldet. Die 160 Einwohner der Insel fühlten sich so sicher, dass sie nicht einmal ihre Häuser und Autos zusperrten. Die Idylle scheint nun vorbei zu sein: Jemand hat am 8. September 2.000 Pfund aus dem einzigen Hotel der Insel gestohlen.