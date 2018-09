Antisemitischer Angriff mitten in Frankfurt – 20-jähriger Jude kommt unverletzt davon

Antisemitischer Angriff mitten in Frankfurt – 20-jähriger Jude kommt unverletzt davon (Symbolbild)

Mitten in Frankfurt am Main soll es zu einer judenfeindlichen Attacke gekommen sein. Ein 20-Jähriger wurde nachts um 4 Uhr in der Nähe der Hauptwache von zwei Männern angegriffen. "Aufgrund der Aussage des Opfers gehen wir von einer antisemitischen Attacke aus", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend.