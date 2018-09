Griechische Grenzpolizei nimmt drei Schleuser fest

Quelle: Reuters Griechische Grenzpolizei nimmt drei Schleuser fest (Symbolbild)

Die griechische Grenzpolizei hat am Sonntag Dutzende Migranten in Gewahrsam genommen und drei mutmaßliche Schleuser verhaftet. Drei Migranten wurden bei einem Unfall verletzt, als der Fahrer eines Lastwagens mit 41 Migranten versuchte, einer Kontrolle der Polizei an der griechisch-türkischen Grenze zu entkommen. Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus der Provinzhauptstadt Alexandroupoli gebracht.