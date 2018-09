Israeli stirbt bei Messerangriff im Westjordanland

Ein israelischer Mann ist bei einem Messerangriff im Westjordanland getötet worden. Bei dem Täter handelt es sich laut Medienberichten um einen 16 Jahren alten Palästinenser aus der Stadt Yatta. Das 40 Jahre alte Opfer wurde nach Angaben der Armee zufolge vor einem Einkaufszentrum an einer wichtigen Verkehrskreuzung im besetzten Westjordanland angegriffen.

Eine Sprecherin der Shaare-Zedek-Klinik in Jerusalem bestätigte seinen Tod. Der Angreifer sei von einem Zivilisten angeschossen und überwältigt worden, teilte die Armee mit. In den vergangenen drei Jahren hatten immer wieder Palästinenser vor allem mit Messern Israelis in Jerusalem und im besetzten Westjordanland attackiert. Die Angreifer wurden bei ihren Taten oft erschossen. In den vergangenen Monaten nahm diese Art der Angriffe stark ab. (dpa)

