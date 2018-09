Bulgaren aus dem Ausland fordern Rücktritt der Regierung in Sofia

Quelle: AFP Bulgaren aus dem Ausland fordern Rücktritt der Regierung in Sofia (Symbolbild)

Mehrere aus dem Ausland in Bulgarien angereiste Bürger fordern erstmals den Rücktritt der Regierung und einen Systemwechsel in dem EU-Land. Bei einem am Sonntag vor dem Parlament in Sofia begonnenen dreitägigen Protest verlangen die im Ausland tätigen Bulgaren ein politisches System nach Schweizer Modell und elektronische Stimmabgaben. Die Veranstalter wollen eine ähnliche Aktion am Mittwoch auch vor dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel organisieren.