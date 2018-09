Kommunalwahlen in Syrien: Rund 40.000 Kandidaten wetteifern um gut 18.000 Sitze in Gemeinderäten

Quelle: Sputnik Kommunalwahlen in Syrien: Rund 40.000 Kandidaten wetteifern um gut 18.000 Sitze in Gemeinderäten (Archivbild)

Millionen Syrer sind am Sonntag zur ersten Kommunalwahl im Bürgerkriegsland seit fast sieben Jahren aufgerufen. Um die mehr als 18.000 Sitze in Gemeinderäten wetteifern 40.000 Kandidaten. Die Wahl kann in einigen Teilen Syriens - unter anderem in den Provinzen Rakka oder in Idlib, die von der legitimen Regierung nicht kontrolliert werden - nicht stattfinden.