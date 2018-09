Zlatan Ibrahimovic knackt nach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi 500-Tore-Marke

Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat das 500. Tor seiner Profi-Karriere erzielt. Der 36-Jährige erzielte den Jubiläumstreffer am Samstag (Ortszeit) beim Auswärtsspiel seiner LA Galaxy gegen Toronto FC in der nordamerikanischen MLS. Er ist nach Cristiano Ronaldo und Lionel Messi der dritte aktive Fußballer, der diese Marke erreichen konnte.

Zlatan Ibrahimovic erzielte seinen 500. Treffer kurz vor der Halbzeitpause. Der Fußballer verwandelte ein Zuspiel seines Mitspielers per Karate-Kick zum 1:3 in der 43. Minute. Für den Stürmer, der im März von Manchester United in die USA gewechselt war, war es der 17. Treffer der laufenden MLS-Saison. Los Angeles verlor das Spiel am Ende mit 3:5 (1:3). (dpa)

