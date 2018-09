Zahl der Taifun-Opfer auf Philippinen steigt auf 25

Die Zahl der Taifun-Opfer auf den Philippinen ist auf 25 gestiegen. Das teilten die Behörden am Sonntag mit. 20 der Opfer stammten aus der im Norden des Landes liegenden Region Cordillera, darunter eine sechsköpfige Familie, deren Haus in Baguio City durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Eine vierköpfige Familie wurde in der Provinz Nueva Vizcaya getötet - ebenfalls durch einen Erdrutsch.