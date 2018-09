VRD-Interimschef wirft westlichen Geheimdiensten Beihilfe zum Mord an Alexander Sachartschenko vor

Quelle: Sputnik VRD-Interimschef wirft westlichen Geheimdiensten Beihilfe zum Mord an Alexander Sachartschenko vor

Der Mord am Oberhaupt der selbsterklärten Volksrepublik Donezk Alexander Sachartschenko soll mit Beihilfe westlicher Geheimdienste verübt worden sein. Dies teilte der interimistische Republikchef Denis Puschilin am Samstag mit. Ihm zufolge hätten die Sicherheitsbehörden in Donezk ein Bild davon, wer den Anschlag verübt hatte.