Deutscher Generalkonsul in USA warnt vor "Verdunkelung der Rhetorik"

Deutscher Generalkonsul in USA warnt vor "Verdunkelung der Rhetorik"

Die angespannten transatlantischen Beziehungen könnten sich nach Ansicht des deutschen Generalkonsuls in San Francisco in den nächsten Wochen noch weiter verschlechtern. Es sei nicht auszuschließen, dass es bei den großen Streitthemen im Herbst noch mal rauer zugehen werde zwischen Washington und Berlin, warnte Hans-Ulrich Südbeck am Freitag bei einem Treffen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der auf einer zehntägigen Reise Kalifornien und Kanada besucht.