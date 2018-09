China rüstet sich für Ankunft von Taifun "Mangkhut"

Quelle: Reuters China rüstet sich für Ankunft von Taifun "Mangkhut"

China hat sich mit Evakuierungen und Warnungen an die Bevölkerung vor dem sich nähernden Taifun "Mangkhut" gerüstet. Rund 3.000 Arbeiter wurden von Arbeitsplattformen im Südchinesischen Meer in Sicherheit gebracht. Zudem ordneten die Behörden an, dass mehr als 6.000 Schiffe zurück in die Häfen fahren sollen.