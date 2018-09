Abschiebehäftlinge legen Feuer in Wiener Gefängnis

Quelle: www.globallookpress.com Abschiebehäftlinge legen Feuer in Wiener Gefängnis (Symbolbild)

Mehrere in Abschiebehaft sitzende Männer haben am Freitagabend in einer Zelle eines Gefängnisses in Wien Feuer gelegt und sind dabei schwer verletzt worden. Die Schwerverletzten - fünf Afghanen und ein Iraner - wurden in Krankenhäusern auf Intensivstationen untergebracht, zwei von ihnen mussten künstlich beatmet werden. Polizeisprecher Harald Sörös zufolge sei ein angesengter Abschiedsbrief gefunden worden, womit der Verdacht auf einen Suizidversuch naheliege.