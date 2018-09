Genua gedenkt der Opfer des Brücken-Einsturzes vor einem Monat

Quelle: Reuters Genua gedenkt der Opfer des Brücken-Einsturzes vor einem Monat

Die italienische Hafenstadt Genua hat der 43 Opfer des Brücken-Einsturzes vor einem Monat gedacht. Um 11.36 Uhr gab es am Freitag eine Schweigeminute, die Stille wurde nur vom Glockengeläut der Kirchen und von den Schiffshörnern im Hafen durchbrochen. Zu dieser Uhrzeit war am 14. August der Polcevera-Viadukt aus noch ungeklärter Ursache eingestürzt. Zahlreiche Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen.