Drei Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet

Quelle: Reuters

Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind nach palästinensischen Angaben drei Menschen erschossen worden. Ein 14-Jähriger sei in den Kopf getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Hunderte weitere Palästinenser seien verletzt worden, davon 50 durch Schüsse. Nach palästinensischen Angaben beschoss die Armee einen Hamas-Stützpunkt. Die Armee äußerte sich dazu zunächst nicht.