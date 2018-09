Erstes italienisches Bordell mit Sex-Puppen eine Woche nach Eröffnung geschlossen

In Italien sind Bordelle mit Prostituierten verboten. Deswegen hat das erste Bordell mit Sex-Puppen für viel Vorfreude und Aufmerksamkeit gesorgt – Organisatoren zufolge sollen alle acht Puppen für mehrere Wochen im Voraus ausgebucht gewesen sein. Die Euphorie hat aber nur wenige Tage gedauert – das Bordell wurde nach neun Tagen geschlossen.

Das Bordell, das eine Auswahl von Sex-Puppen bietet, ist von der Polizei durchsucht worden, und das nur neun Tage nach seiner Eröffnung in Turin. Die Einrichtung, die ihren Kunden Silikonmodelle zum Vergnügen in einem der acht Räume anbietet, entspreche nicht den italienischen Gesetzen bezüglich der Vermietung. Außerdem wird ermittelt, ob die Puppen nach jeder Verwendung entsprechend gereinigt werden.

Ob das Bordell wiedereröffnet wird, blieb zunächst unklar. Die Einrichtung in Turin sei ein Ableger einer Firma mit Sitz in Spanien, die bereits in Barcelona und in Moskau Bordelle eröffnet hatte.

