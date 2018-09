Türkischer Außenminister kündigt Treffen von Putin und Erdoğan zu Syrien-Gesprächen für Montag an

Quelle: Reuters

Angesichts der zuspitzenden Lage in der syrischen Provinz Idlib wollen die Staatschefs Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan, am Montag im russischen Kurort Sotschi verhandeln. Das teilte der türkische Außenminister, Mevlüt Çavuşoğlu, bei einer Pressekonferenz am Freitag mit. Das Vorhaben bestätigte bereits Kremlsprecher Dmitri Peskow.