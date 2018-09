Auto fährt in Menschenmenge in Frankreich: Zwei Verletzte, Fahrer festgenommen

Quelle: AFP Auto fährt in Menschenmenge in Frankreich: Zwei Verletzte, Fahrer festgenommen (Symbolbild)

Ein Auto ist in der französischen Stadt Nîmes in eine Menschenmenge gefahren, teilte die Nachrichtenagentur AFP am Freitagmorgen mit. Bei dem Vorfall, der sich gegen ein Uhr nachts ereignete, wurden zwei Personen leicht verletzt. Medienberichten zufolge rammte das Fahrzeug Menschen, die vor der Bar "L’Instant T" in der Straße Rue Racine standen.