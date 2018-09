Israel stoppt Hilfe für verletzte Syrer - weil Grenzgebiet wieder unter Regierungskontrolle steht

Quelle: www.globallookpress.com Israel stoppt Hilfe für verletzte Syrer - weil Grenzgebiet wieder unter Regierungskontrolle steht (Symbolbild)

Die israelische Armee beendet ihr Hilfsprogramm "Gute Nachbarschaft" für verletzte und geflüchtete Syrer. Grund dafür sei die Rückkehr syrischer Regierungstruppen in die Grenzregion zu Israel, teilte die Armee am Donnerstag mit. In den vergangenen Jahren seien rund 4.900 verletzte Syrer behandelt worden, darunter 1.300 Kinder. Die syrische Armee hatte Anfang des Sommers die meisten Rebellengebiete im Süden des Landes zurückerobert.