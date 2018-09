Spaniens Parlament billigt Umbettung von Diktator Franco

Der umstrittenen Umbettung der Leiche des spanischen Diktators Francisco Franco (1892-1975) steht juristisch nichts mehr im Wege. Das Parlament in Madrid verabschiedete am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit eine Gesetzesverordnung der sozialistischen Regierung zur Verlegung der Gebeine. Die Verfügung wurde mit 172 zu zwei Stimmen angenommen. Es gab 164 Enthaltungen, vor allem von Abgeordneten der oppositionellen konservativen Volkspartei (PP) und der liberalen Ciudadanos (Bürger).

Die Gesetzesverordnung liefert nach Angaben der Regierung von Pedro Sánchez die rechtliche Grundlage für die Exhumierung und Umbettung der Leiche, die seit mehr als vier Jahrzehnten in einem riesigen Mausoleum nordwestlich von Madrid begraben liegt. Schon kurz nach seiner Amtsübernahme Anfang Juni hatte der Ministerpräsident eine baldige Umbettung Francos angekündigt. Viele konservative Politiker und auch die Familie Franco hatten sich aber gegen die Pläne des Sozialisten ausgesprochen.

Drei Tage nach seinem Ableben wurde Franco am 23. November 1975 in der von ihm 1959 eingeweihten Basilika im Valle de Los Caídos (Tal der Gefallenen) rund 60 Kilometer nordwestlich von Madrid bei einem Staatsbegräbnis bestattet. Die Leiche befindet sich seitdem unter der 52 Meter hohen Kathedralen-Kuppel. Der Ort mit dem 155 Meter hohen Kreuz wird jährlich von rund 400 000 Menschen besucht, darunter auch von vielen Franco-Anhängern, die dem "Caudillo", dem "Führer", dort vor allem am Todestag des Diktators huldigen. (dpa)

