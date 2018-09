Jugendlicher Islamist wegen Anschlagsplänen in Hessen festgenommen

Wegen der Planung und Vorbereitung eines islamistisch motivierten Sprengstoffanschlags im Rhein-Main-Gebiet ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Der 17-jährige Deutsche sei am 1. September in Florstadt im Wetteraukreis gefasst worden und habe den Anschlagsplan zugegeben, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.