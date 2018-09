"Hitlergruß" bei Demo in Chemnitz - 33-Jähriger zur Bewährungsstrafe verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com "Hitlergruß" bei Demo in Chemnitz - Bewährungsstrafe für 33-Jährigen (Archivbild)

Zwölf Tage nach einer gemeinsamen Kundgebung von AfD, Pegida und Pro Chemnitz hat das Amtsgericht Chemnitz einen Demonstranten zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Amtsrichter sprach den 33-Jährigen am Donnerstag in einem Schnellverfahren schuldig, den "Hitlergruß" gezeigt und bei der Personalienfeststellung in Richtung eines Polizeibeamten geschlagen zu haben.