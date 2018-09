Um sicherzugehen: Drei Thailänder wegen Betrugs zu je 4.355 Jahren hinter Gittern verurteilt

Quelle: AFP Um sicherzugehen: Drei Thailänder wegen Betrugs zu je 4.355 Jahren hinter Gittern verurteilt (Symbolbild)

Am Mittwoch hat ein Strafgerichtshof in Thailand den 31-jährigen Pasist Arinchalapis, auch bekannt als Sin Sae Shogun, und seine zwei Komplizen in mehr als 800 Betrugsfällen für schuldig befunden. Die Schwindler verkauften ungültige Mitgliedsausweise für eine ihnen gehörende Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Die dafür verhängte Strafe von 4.355 Jahren Haft lässt die Thailänder nun wohl nie wieder das Tageslicht auf freiem Fuß erleben.