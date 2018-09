Tote Ratte im Eintopf gefunden - Restaurant bietet Schwangeren Geld für Abtreibung an

Quelle: www.globallookpress.com Schwangere Frau entdeckt tote Ratte in Suppe: Restaurant bietet Geld für Abtreibung an (Symbolbild)

Ein Restaurant in der ostchinesischen Stadt Weifang ist geschlossen worden, nachdem eine schwangere Frau wegen einer toten Ratte in ihrer Suppe einer Untersuchung unterzogen werden musste. Als ihr Mann über den grausigen Fund die Mitarbeiter des Restaurants verständigte, sagte man ihm: "Wenn Sie um das Baby besorgt sind, können wir ihnen 20.000 Yuan (2.500 Euro) für den Schwangerschaftsabbruch zahlen". Dem Mann zufolge bot ihm das Restaurant auch eine Entschädigung von 5.000 Yuan an.