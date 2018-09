Britisches Paar stirbt in ägyptischem Hotel - Insektizid-Einsatz mögliche Todesursache

Neue Einzelheiten tauchen in Verbindung mit dem Tod von zwei britischen Touristen am ägyptischen Urlaubsort Hurghada auf. Das ältere Paar starb in einem Hotel im August, wobei ihr gewaltfreier Tod die Ermittler verblüfft hatte. Inzwischen hat es sich herausgestellt, dass in dem benachbarten Hotelzimmer ein starkes Insektenvernichtungsmittel gesprüht worden war und dass dies eine mögliche Todesursache sein könnte.