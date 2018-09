Erdbeeren mit versteckten Nadeln bringen Mann ins Krankenhaus – Massenhafter Rückruf aus Läden

Ein Australier hat eine Erdbeere mit einer darin versteckten Nadel verschluckt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Als Hoani van Dorp aus der Stadt Brisbane in die Erdbeere biss, fühlte er, dass etwas Spitzes ihn in seine Zunge stach. Dabei verschluckte er schon die Erdbeere. Sein Freund Joshua Gane überprüfte dann andere Beeren aus der Verpackung und entdeckte auch in ihnen Nähnadeln.