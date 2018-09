Ständiger Kommunikationskanal: Süd- und Nordkorea öffnen ein Verbindungsbüro für Beratungen

Quelle: www.globallookpress.com Kim Jong Un schreibt neuen Brief an Trump: USA und Nordkorea bereiten zweiten Gipfel vor

Süd- und Nordkorea wollen noch in dieser Woche ein Verbindungsbüro nahe der Landesgrenze öffnen. Das Büro werde ein ständiger Kommunikationskanal sein, um zu jeder Zeit Beratungen zwischen beiden Seiten durchführen zu können, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit.