Österreicher in Ankara wohl wegen Terrorvorwürfen festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Österreicher in Ankara wohl wegen Terrorvorwürfen festgenommen

In der Türkei ist ein junger Österreicher festgenommen worden. Nach Angaben der linken Zeitschrift re:volt wurde der Journalist unter Terrorvorwurf abgeführt. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Dienstag die Festnahme eines Österreichers in Ankara. Es machte aber keine weiteren Angaben zu dem Fall. Die österreichische Botschaft sei mit den türkischen Behörden und den Angehörigen im Kontakt.